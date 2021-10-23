Кривенцов: забей Ситало, игра могла закончиться по-другому

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от матча с «Ингульцом» (4:0) в рамках 12-го тура УПЛ.

«Сегодня я доволен игрой команды. Потому что была хорошая организация в течение всей игры и радовало то, что мы реализовали свои голевые моменты. Но в первом тайме у «Ингульца» был стопроцентный момент, забей Ситало головой — неизвестно как бы игра закончилась. Но в целом — игрой команды я доволен.

Команда бежала вперед и при 2:0, и при 3:0? Они сами принимают решения на футбольном поле. У нас есть вектор, есть требования, есть наигранные ситуации, но сама игра подсказывает футболистам, как действовать. Есть возможность идти в атаку — они идут, нет — ждут тогда своих возможностей.

Сегодня я хочу похвалить всю команду, всех игроков. И тех, которые вышли в стартовом составе, и тех, которые вышли на замену. Потому что я не разделяю — основные игроки или запасные. Для меня все наши футболисты одинаковы, и мы работаем для того, чтобы каждый из них становился сильнее. Пусть демонстрируют свои качества, но в командной игре», — цитирует Кривенцова официальный сайт «Металлист 1925».

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