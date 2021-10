Кривенцов: видоизменим свою игру под матч с «Зарей»

Главный тренер «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча с «Зарей» в рамках 13-го тура УПЛ. Игра состоится сегодня в Харькове, начало — 19:30.

«Действительно, если посмотреть в турнирную таблицу, то между нами и «Зарей» не такой большой отрыв. Поэтому матч даст ответ на вопрос, за что мы будем бороться в этом чемпионате.

«Заря» показывает хороший футбол. По прессингу, интенсивности отбора мяча на чужой половине поля луганчане находятся в группе лидеров. Это нужно учитывать. Будем пытаться отталкиваться от своей игры, но немного видоизменим ее.

«Металлист 1925» понимает, что кубковая игра с «Александрией» была не лучшей в плане действий в защите. Команда постарается сыграть против «Зари» намного сильнее и надежнее.

К сожалению, Голодюк пропустит этот матч. У нас, увы, снова потеря в составе», — цитирует Кривенцова официальный сайт «Металлиста 1925».

