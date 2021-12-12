Кривенцов: в ворота «Металлиста 1925» залетает всё

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от матча с «Черноморцем» (1:2) в рамках 18-го тура УПЛ. Харьковчане потерпели шестое поражение подряд в чемпионате.

«Мысленно в отпуске мы не были, это точно. Стратегически эта игра против «Черноморца» очень важна была для нас. Мы хорошо настроились, но два таких пропущенных гола… Конечно, так не годится.



Шестое поражение наше. Увы, всё в наши ворота залетает. По игре наиграли на пять-шесть забитых мячей. Мы играли агрессивно, но нет результата. Поэтому расстроены. Есть ряд причин этому. Мы с трудом вышли в УПЛ с третьего места в Первой лиге. Не укомплектовались, как надо было. Также у нас большое количество травмированных футболистов и отсутствие конкуренции. Это два главных фактора», — сказал Кривенцов в интервью телеканалу «Футбол».

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