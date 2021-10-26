Кривенцов: в игре с «Александрией» будет много тактических перестроений

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча с «Александрией» в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Игра состоится 26 октября в Харькове, начало — 19:30.

«Мы желаем выступить как можно лучше, но все прекрасно понимают, что Кубок — это игра на выбывание. Проиграл — вылетел, победил — прошел дальше. «Металлист 1925» постарается пройти как можно дальше.

«Александрия» — интересная, очень организованная команда, обладающая хорошим подборов игроков. Соперник мобилен, он любит быстро переходить из обороны в атаку. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, поэтому игра будет интересной. Будет много тактических перестроений.

Усталость после последнего матча в чемпионате с «Ингульцом»? Мы с «Александрией» в одинаковом положении. Они тоже играли в пятницу. Но у них все-таки небольшое преимущество — «Александрия» свой матч провела на 2,5 часа раньше.

Ротация? Завтра увидите», — цитирует Кривенцова официальный сайт «Металлиста 1925».

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