Кривенцов: у «Металлиста 1925» горят глаза, просто многое не удается

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями накануне матча с «Колосом» в рамках 17-го тура УПЛ. Игра состоится 4 декабря. Харьковчане потерпели четыре поражения подряд с общим счетом 1:12.

«Мы работаем так же. Команда очень хочет исправить ситуацию, все ребята постараются выйти и в двух матчах, которые остались, продемонстрировать хорошее качество футбола и достичь победы.

Конечно, мы настраиваемся на все матчи. Я вижу, что у ребят горят глаза. Просто многое не удается. Мы работаем над этим на тренировках, но о не получается по другим причинам. Мы потеряли шестерых игроков основного состава. Все же эти футболисты определяли нашу игру. А когда у команды нет сыгранности, когда вливаются новые футболисты, еще не понимающие требований, то, конечно, все нарушается.

Если помните, мы демонстрировали очень интересную игру, которая нравилась болельщикам и добились хороших результатов. Сейчас, опять же, из-за большого количества травмированных игроков, нам приходится тяжело.

Евгений Ткачук сыграл за юношескую команду тайм. На этот момент Дмитрий Крыськив плохо себя чувствует, поэтому я его заменил в перерыве игры против «Руха». Батюшин тоже не тренируется еще в общей группе. Посмотрим.

Я считаю, что «Колос» изменился. В последних трех матчах они показывают хорошее качество футбола. Команда пытается играть в футбол. Команда начала ценить мяч. Многие элементы, я вижу, отрабатываются на тренировках. Как выход из защиты, высокий прессинг. То есть, все это команда делает. Тем интереснее будет», — цитирует Кривенцова официальный сайт «Металлиста 1925».

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