Кривенцов: у «Металлиста 1925» должна быть сила в ногах

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал, как харьковская команда восстанавливает кондиции после зимних каникул и выхода из отпуска.

«Мы даем команде большой объем беговой работы и занимаемся в тренажерном зале, где команда укрепляет разные группы мышц, чтобы была сила в ногах. Нам хочется, чтобы команда была хорошо готова физически, и на протяжении всего матча выдерживала высокий темп. Эта работа неприятная для игроков, но она важная», — сказал Кривенцов в интервью телеканалу «Футбол».

«Металлист 1925», который впервые в истории клуба играет в элитном дивизионе, ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в таблице, набрав за 18 туров 19 очков. При этом на финише дистанции харьковчане потерпели шесть поражений подряд.

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