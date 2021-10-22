Кривенцов: сейчас мы форсируем подготовку Кверквелии

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча с «Ингульцом» в рамках 12-го тура УПЛ. Игра состоится сегодня в Харькове, начало — 19:30.

«У нас в команде всегда хорошая атмосфера. Просто нужно понимать силу соперника и меня радует, что мы набираем очки и побеждаем в матчах не с командами из лидирующей группы, а с теми, кто нам по силам. Настрой хороший, рассчитываем на позитивный результат.

«Ингулец»? Команда очень интересная и очень мобильная. Думаю, что петровчане находятся не на том месте в таблице, которое заслуживают. Поэтому будет очень серьезная игра.

Трехнедельная пауза у «Ингульца»? Думаю, что во время этой паузы, когда они не играли, то все равно находили какие-то спарринги. У нас же, к сожалению, снова добавились травмированные игроки. Выбыл Евгений Ткачук из-за мышечных проблем, фамилии других футболистов называть не хочу.

Кверквелия: Он набирает форму. Понятно, что чудо не произойдет. Если игрок с июня без игровой практики, то нужно немного времени. В случае с Кверквелией форсируем его подготовку. Надеемся, что его опыт и понимание игры поможет нам уже в ближайших матчах», — цитирует Кривенцова официальный сайт «Металлиста 1925».

Харьковчане за четыре последних тура набрали 10 очков и поднялись на восьмое в таблице УПЛ. В прошлую субботу «Металлист 1925» победил «Мариуполь».

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