Кривенцов после 1:6 от «Зари»: на «Металлист 1925» теперь настраиваются по-другому

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов дал комментарий после разгромного домашнего поражения от «Зари» (1:6) в матче 13-го тура УПЛ.

«Заря — третья сила нашего чемпионата. Конечно, счет сегодня большой для нас, очень неприятный. «Заря» использовала свои моменты, к сожалению. Мы сегодня тоже были близки к тому, чтобы забить больше одного гола, но мяч не шел в ворота.

Команду мы предупреждали, знали, как играет «Заря», как постоянно использует высокий прессинг. Очень много игры один в один, когда за спиной защитников остается много свободного пространства, который мы должны были использовать. Первый гол так и забили. И потом у нас было несколько хороших моментов, чтобы играть так дальше.

Увы, необязательная потеря нашего игрока привела к первому пропущенному голу. Потом был второй гол, потом еще индивидуальные ошибки, вот и такой счет на табло.

Обратная замена Фабиньо? Я так решил. Это была моя реакция на действия игрока.

Нам остается только одно — ни в коем случае не опускать руки. Будем работать над улучшением всего. На нас уже настраиваются по-другому, не как на команду Первой лиги. Мы с этим не справились», — цитирует Кривенцова официальный сайт «Металлиста».

