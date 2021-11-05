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Кривенцов: очень жду зимнего перерыва, потому что нам нужно точечно усиливаться

Павел Соловей
Павел Соловей
05.11.2021
22:57
Новость
Футбол

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал матч 14-го тура УПЛ с «Александрией». Харьковская команда на выезде проиграла со счетом 0:2.

«Обидно, конечно, что проиграли. Нельзя сказать, что это поражение больнее предыдущих. У каждой игры своя история. Часто теряли мяч в простых ситуациях, чем хорошо пользовалась «Александрия». Как только соперник забирал мяч, пытался проводить быстрые контратаки.

Поспешных выводов не будет. Приедем домой, проанализируем игру. Ошибки повторяются от игры к игре, что приводит к пропущенным голам и потере очков. Это становится закономерностью. Поэтому очень жду зимнего перерыва. Нам нужно точечно усиливаться», — сказал Кривенцов в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ Металлист 1925 занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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