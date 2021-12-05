Кривенцов: не хватает футболистов, которые определяли игру «Металлиста 1925»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал матч 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Колосом», который завершился поражением харьковской команды со счетом 0:1.

«Последняя заключительная игра дома, хотели порадовать болельщиков. Не получилось, хотя провели качественную игру. Все хотели выиграть, команда билась, но не было везения и мастерства, чтобы изменить счет.

Моменты есть. Даже в прошлой игре с «Рухом» имели четыре стопроцентных момента. Без забитых мячей не будет побед.

Не мог Крыськив принять участие в игре, Кравченко на разминке сломался — задняя. Проблемы есть у всех команд, но мы очень остро с этим столкнулись. Не хватает футболистов, которые определяли игру команды.

Перед каждой игрой мы позитивно настроены, но в силу того, что я обозначил это не получается. Мы не опускаем руки и работаем дальше. Все команды психологически переживают подобное», — сказал Кривенцов в эфире телеканала «Футбол 1».

«Металлист 1925» потерпел пятое поражение подряд. Команда занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков.

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