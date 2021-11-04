Кривенцов: мы всегда делаем акцент на наши действия

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к выездному матчу с «Александрией».



«Мы всегда делаем акцент на наши действия. Мы всегда желаем с каждой тренировкой становиться лучше и лучше. Действовать правильно. Это касается всех фаз в игре: атака, защита, переход из защиты в атаку и наоборот.

Я говорил неоднократно: у нас свой путь, и мы смотрим на свои действия в первую очередь. Да, не все удается, но у нас молодая команда, мы выбрали очень интересный путь и идем.

Меня не интересует «Александрия», меня не интересуют другие команды. Меня интересуют действия наших футболистов, их понимание футбола, как они прогрессируют, какие они делают выводы из тех индивидуальных ошибок, из-за которых мы пропускаем голы. Поэтому мы всегда акцентируем внимание на наших действиях», – цитирует Кривенцова официальный сайт харьковчан.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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