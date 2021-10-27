Кривенцов: мне не нужны случайные победы

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение харьковской команды в матче 1/8 финала Кубка Украины с «Александрией» со счетом 2:5.

«Что касается игры, думаю, она в нашем исполнении смотрелась. Мы играли в атаку, много комбинировали. Мы знаем свои проблемы и те ошибки, которые привели к забитым мячам. Поэтому жду не дождусь зимы, потому что с позиции правого защитника мы получаем голы и голевые передачи.

«Александрия» нас наказала за то, что у нас не было правильного баланса между линиями. Когда группа игроков атакует, футболисты должны быть нацелены, если потеряют мяч — все зоны должны быть под контролем. У нас сегодня это не получилось.

Наша задача — чтобы команда всегда показывала атакующий футбол, независимо от соперника. Может что-то не получается и много ошибок, но мы все равно придем к тому, что наша команда будет играть, как хотим.

Я не хочу проходить дальше в кубке, если у нас не будет хорошей игры. Мне не нужны случайные победы», — сказал Кривенцов в эфире телеканала «Футбол 1».

Остальные матчи 1/8 финала Кубка Украины пройдут 27-28 октября.

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