Кривенцов: игра должна понравиться фанам, потому что было много хороших атак

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов высказался о поражении от «Руха» в матче УПЛ (0:2).



«В целом, игра должна понравиться фанам, потому что было много хороших атак. К сожалению, мы пропустили за пару секунд до конца тайма. Во втором создали несколько моментов, но не получилось забить. Можно говорить, что группа обороны не дорабатывает.

Кризис? Никакого кризиса нет. Команда старается, пытается показывать комбинационный футбол. Не всегда хватает исполнителей, но я не сомневаюсь, что мы находимся на правильном пути», - сказал Кривенцов.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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