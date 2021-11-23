Кривенцов: до перерыва «Металлист 1925» превосходил «Верес», но затем пропустил необязательный гол

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал матч 15-го тура УПЛ с «Вересом». Поединок прошел в Луцке и завершился поражением харьковской команды со счетом 0:2.

«Чтобы побеждать – надо забивать. Я считаю, что до перерыва мы превосходили соперника. Пять ударов в створ. Прекрасный момент у Дмитрия Крыськива. Затем пропустили необязательный гол. И после этого в атаке у нас мало что удавалось.

На таком поле тяжело комбинировать. Да и комбинационная игра нам удавалась не так, как этого хотелось бы.

Относительно замен – активность была. Задерака очень старался. Но игру мы проиграли.

У нас были кадровые проблемы. Ключевые игроки атаки Батюшин и Ременюк не играли. Крыськив оказался не на своей позиции. Но все это – комплекс наших проблем», — цитирует Кривенцова официальный сайт «Вереса».

«Металлист 1925» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.

В следующем туре харьковская команда сыграет на выезде с «Рухом». Матч пройдет 28 ноября и начнется в 17:00.

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