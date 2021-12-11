«Кривбасс» выкупил Хобленко у «Днепра-1»

«Кривбасс» подписал полноценный контракт с 27-летним нападающим Алексеем Хобленко. Криворожский клуб выкупил бомбардира у «Днепра-1».

Контракт подписан на 2,5 года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, первую часть сезона-2021/2022 Хобленко провел в Кривом Роге в аренде.

В текущем сезоне Первой лиги Хобленко в составе «Кривбасса» провел 16 матчей и забил 11 мячей.

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