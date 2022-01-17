«Кривбасс» расстался с защитником и близок к соглашению с экс-игроком «Александрии»

20 января «Кривбасс» возобновит подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 8 февраля подопечные Александра Бабича отправятся на зарубежный сбор в Турцию, который будет разделен на две части. Планируется, что во второй криворожане сыграют восемь спаррингов, в некоторые дни они проведут сразу по два контрольных матча. Пока «Кривбасс» подписал контракты на поединки с «РФШ» (Латвия, 27 февраля) и шведской «Эскильстуной» (10 марта).

Глеб Бухал готов перейти в «Кривбасс»

По имеющейся информации, больше не будет выступать за «Кривбасс» центральный защитник Дмитрий Фатеев. Близок к подписанию контракта с криворожанами стоппер Глеб Бухал, ранее защищавший цвета «Александрии».

Напомним, что в 21 туре чемпионата Первой лиги «Кривбасс» 19 марта сыграет в гостях с «Подольем».

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