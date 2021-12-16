«Кривбасс» прекратил сотрудничество с украинцем и легионером

Конкуренцию выдерживают не все.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в криворожском клубе принято решение расстаться с двумя футболистами. «Кривбасс» покинули правый/центральный защитник Дмитрий Фатеев (5 матчей в нынешнем сезоне Первой лиги) и 20-летний центрбек Зураб Гигашвили (грузин с опытом игры в Российской Премьер-лиге на поле не выходил).

27-летний Фатеев перешел в «Кривбасс» в январе этого года из «Ингульца». 20-летний Гигашвили присоединился к команде в сентябре, предыдущим его клубом был канувший в Лету «Тамбов».

«Кривбасс» по итогам осенней части сезона занимает 2-е место в Первой лиге. Расположившиеся в зоне стыков «Альянс» и «Оболонь» отстают на 9 пунктов, но имеют очную встречу в запасе.

Ранее наш сайт сообщал, что «Прикарпатье» продлило контракты с тремя ведущими игроками.

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