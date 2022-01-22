«Кривбасс» представил первого зимнего новичка

Первым зимним новичком «Кривбасса» стал 26-летний защитник Глеб Бухал. Контракт с игроком заключен на 1,5 года, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Последним клубом Бухала была «Александрия». Ранее он также выступал за киевский «Арсенал», «Mеталлист», «Чайку», «Львов» и «Александрию».

«Кривбасс» занимает 2-е место в Первой лиге. Команда на 9 очков опережает «Альянс» и «Оболонь», имеющих очную встречу в запасе. Первый официальный матч 2022 года команда Александра Бабича проведет на выезде с «Подольем» (базовая дата — 19 марта).

Ранее мы сообщали, что капитан «Александрии» продлил контракт с клубом.

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