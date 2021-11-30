«Кривбасс» подписал черногорского защитника

«Кривбасс» объявил о подписании контракта с 28-летним черногорским баскетболистом Стефаном Вуковичем. Ранее защитник поиграл в чемпионатах Словении и Сербии.

На университетском уровне Вукович успел поиграть за «Блю Маунтин Колледж», однако не был выбран на драфте НБА 2015 года.

Отметим, что в Европе Вукович защищал цвета словенского «Портороже» и сербской «Младости».

В текущем сезоне Суперлиги «Кривбасс» занимает десятое место в турнирной таблице.

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