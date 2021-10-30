«Кривбасс» одержал третью победу кряду

Команда Александра Бабича нанесла удачный визит к «Олимпику».



В матче 16-го тура чемпионата Первой лиги «Кривбасс» на выезде обыграл «Олимпик» со счетом 2:0. Голами отметились Вячеслав Рябов и Артем Щедрый.

Это третья победа криворожской команды кряду.

Набрав 34 очка, «Кривбасс» занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидирует «Металлист», у которого на 4 очка больше и игра с «Альянсом» в запасе.

«Олимпик» — «Кривбасс» — 0:2

Голы: Рябов, 27 (0:1), Щедрый, 87 (0:2).

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