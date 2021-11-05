«Кривбасс» на выезде обыграл «Ниву», продлив выигрышную серию до четырех матчей

В поединке 17-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем стадионе принимала «Кривбасс». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 2:1

Отметим, что «Кривбасс» добыл четвертую победу подряд. Команда Александра Бабича занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Нива» – восьмая, имея в своем активе 20 очков.

Первая лига

17-й тур

«Нива» – «Кривбасс» – 1:2

Голы: Хобленко, 10 (0:1). Демчук, 45+3 (1:1). Илич, 59 (1:1).

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