«Кривбасс» на своем поле не смог обыграть «Горняк-Спорт»

В матче 18-го тура Первой лиги «Кривбасс» на своем стадионе принимал «Горняк-Спорт». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Горняк-Спорт» расположился на шестой строчке, имея в своем активе 26 очков.

Первая лига

18-й тур

«Кривбасс» — «Горняк-Спорт» — 0:0

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