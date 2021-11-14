«Кривбасс» на своем поле не смог обыграть «Горняк-Спорт»

14.11.2021
16:31
Новость
Футбол
В матче 18-го тура Первой лиги «Кривбасс» на своем стадионе принимал «Горняк-Спорт». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
«Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Горняк-Спорт» расположился на шестой строчке, имея в своем активе 26 очков.
Первая лига
18-й тур
«Кривбасс» — «Горняк-Спорт» — 0:0
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