«Кривбасс» хочет выкупить двух игроков «Днепра-1»

29 ноября футболисты «Кривбасса» — одни из лидеров Первой лиги, ушли в отпуск.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подготовку к весенней части сезона подопечные Александра Бабича возобновят 20 января 2022 года.

Запланированы и два сбора в Турции: с 5 февраля по 11 марта. Между этими этапами подготовки возвращаться домой криворожцы не будут.

По имеющейся информации, во время зимнего перерыва «Кривбасс» собирается усилиться тремя новичками, есть заинтересованность во фланговом защитнике, стоппере и опорном полузащитнике. Также криворожцы хотят воспользоваться опцией выкупа заложенной в арендных соглашениях Алексея Хобленко и бразильского легионера Вагнера, принадлежащих «Днепру-1».

Напомним, что «Кривбасс» занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.

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