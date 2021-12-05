Кристиансен выиграл персьют второго этапа Кубка мира по биатлону, Дудченко финишировал 19-м

На этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, допустивший один промах. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, на финише обошедший француза Эмильена Жаклена.

Украинец Антон Дудченко с одним промахом финишировал на 19-м месте, а Дмитрий Пидручный пришел к финишу 32-м.

Результаты гонки

1. Ветле Шостад Кристиансен (0+0+1+0) 30:14,8

2. Себастьян Самуэльссон (1+1+1+1) +9,8

3. Эмильен Жаклен (0+0+2+1) +11,0

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19. Антон Дудченко (0+1+0+0) +1:48,2

32. Дмитрий Пидручный (0+0+2+2) +2:36,2

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