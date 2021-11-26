«Кристалл» зимой существенно обновит состав

Клубу, отметившему в этом году свое 60-летие, необходимо исправлять турнирную ситуацию.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время зимнего перерыва в херсонском «Кристалле» настроены существенно перетряхнуть состав.

В команде точно останется молодежь — Ярослав Богомол, Тимур Гогитидзе, Ростислав Калинин, Максим Ольховиков, Даниил Сербинов и другие.

По окончании аренды должен вернуться в венгерский «Дебрецен» центральный защитник Ярослав Аннич (12 матчей, 1 гол в осенней части сезона). Скорее всего, поиском нового клуба займется его коллега по амплуа Виталий Слыщенко (12 матчей). Следует ожидать и других изменений.

Правда, пока не понятно, какими средствами будет располагать муниципальный клуб для приглашения новых футболистов. Тренерский штаб «Кристалла» надеется, что удастся усилиться 4–5 новичками.

Херсонцы занимают 15-е место в группе Б Второй лиги. 27 ноября команда бывшего ассистента Леонида Кучука в киевском «Арсенале», российских «Кубани» и «Локомотиве» Юрия Кулиша сыграет на выезде с «Полтавой».

Ранее наш сайт сообщал, что лучший бомбардир «Кристалла» покинул команду.

Также стало известно, кто может покинуть «Энергию» во время зимней паузы.

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