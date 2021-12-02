Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду» отличился дублем в матче 14-го тура АПЛ против «Арсенала». Первый гол португальца в ворота «канониров» стал для португальского форварда 800-м в карьере. Через несколько минуту Роналду оформил дубль и 801-й гол
В текущем сезоне португалец забил 45 мячей во всех турнирах, а всего же в АПЛ на его счету теперь 90 мячей.
450 мячей португалец отправил в ворота соперников, играя за «Реал», 130 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — за «Ювентус», 5 — за «Спортинг» и 115 — выступая за национальную сборную.
Матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.
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