«Крепкий орешек» из Кубы заявил, что легко победит Фьюри и Усика

Кубинский проспект супертяжелого веса Фрэнк Санчес хочет боксировать с топами своего дивизиона.



«Сейчас я хочу драться с лучшими. Я желаю биться с бойцами топ-5. Я нокаутирую Фьюри, у него нет боксерских навыков. С Усиком будет еще проще. Он хорошо двигается, но у него нет такой техники, как у меня.

Я хорошо начал год и намерен сразиться за титулы. Канело был доволен моей работой и тем, что я показал в ринге», – сказал Санчес.

В предыдущем поединке Санчес по прозвищу «Кубинская вспышка» победил Кристиана Хаммера.

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