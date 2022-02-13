«Кремень» может пополниться экс-игроками «Балкан» и «Никополя»

Аутсайдер Первой лиги омолаживает состав.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, левый вингер Василий Тропанец и правый полузащитник Никита Фомин могут продолжить карьеру в «Кремне». Сейчас футболисты проходят сборы с командой из Кременчуга.

21-летний Тропанец с весны 2018 года выступал за «Балканы», в составе которых поиграл в Первой и Второй лигах. В текущем сезоне провел 15 матчей и забил 2 мяча в нижнем профессиональном дивизионе. Также на его счету 2 поединка в Кубке Украины.

21-летний Фомин с августа 2020 года был игроком «Никополя» (перед этим он три сезона провел в «Волыни» U19). Статистика хавбека в нынешнем сезоне: 14 матчей, 1 гол во Второй лиге и 1 поединок в Кубке страны.

«Кремень» замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Ранее наш сайт сообщал, что «ВПК-Агро» просматривает бывших игроков «Олимпика» и клубов Второй лиги.

Также стало известно, что «Металлист» возьмет на третий сбор опытного хавбека.

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