«Кремень» остался без основного полузащитника

Еще одна потеря для аутсайдера Первой лиги.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, фланговый полузащитник Владислав Сидоренко покинул «Кремень».
24-летний воспитанник академии «Металлиста» в нынешнем сезоне Первой лиги провел 17 матчей и заработал 3 предупреждения. Прежде Сидоренко играл за «Кремень» в 2018–2019 годах. В 2020-м он выступал за «Балканы».
Зимой в Кременчуге грядет очередная перестройка. Осенью и в начале декабря команду покинули вратари Денис Старченко и Максим Мирный, полевые игроки Максим Аверьянов, Сергей Белоус, Денис Белоусов, Виталий Бойко, Богдан Бычков, Александр Головко, Игорь Кошман, Валерий Курелех, Евгений Мурашов и Вячеслав Орел. В этом месяце заканчивается аренда Сулеймана Сейтхалилова из «Ингульца».
«Кремень» проиграл последние восемь матчей с общим счетом 4:23 и по итогам 20 туров замыкает турнирную таблицу Первой лиги. Планируется, что с 20 января тренерский штаб Романа Локтионова начнет работу с местными игроками, а уже в феврале к команде присоединятся иногородние футболисты. Вся подготовка к весенней части сезона пройдет в Кременчуге.
Ранее наш сайт сообщал, что у пяти игроков «Ужгорода» заканчиваются контракты.
Также стало известно, что три футболиста с опытом выступлений в УПЛ настроены покинуть «ВПК-Агро».
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