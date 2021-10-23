Кредит доверия к Mаркевичу в «Мариуполе» – не исчерпан

Футболисты «Mариуполя» потерпели пятое поражение кряду, на этот раз, от «Вереса» (0:2).



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, несмотря на такую затянувшуюся серию неудач, главный тренер «горожан» Остап Mаркевич остается у руля приазовцев. Кредит доверия к специалисту со стороны клубного руководства - не исчерпан.

По имеющейся информации, сообщения, появившиеся в СMИ о том, что Mаркевич будет уволен, если его подопечные в матчах 12 и 13 туров, с «Вересом» и «Динамо» не наберут четыре очка, не соответствует действительности. Никто таких условий, по данным источника из азовского клуба, перед ним не выдвигал.

Напомним, что «Mариуполь» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав четыре очка.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.



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Источник: Маркевичу дали два матча на исправление ситуации в «Мариуполе»

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