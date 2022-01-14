Кравец рассказал о помощи Милованова в «Спортинге»

Защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец поделился впечатлениями от сотрудничества в одной команде с другим украинцем Богданом Миловановым.
«С земляком проще, он уже был здесь. Я с ним еще в сборной познакомился. Он мне рассказал, что к чему здесь. Это намного проще. Это дало мне толчок к прогрессу в общении с одноклубниками, с тренером.
С Ромой Зозулей еще общаюсь. Иногда можем позвонить друг другу. Больше ни с кем особо не общаюсь. С Лебеденко только когда у нас матчи против его клуба», — сказал Кравец в интервью ресурсу vZbirna.
Ранее Богдан Милованов поделился мнением о перспективах сборной Украины в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.
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