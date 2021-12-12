Кравченко: заканчивать с футболом не собираюсь

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал слухи вокруг смены собственников «Черноморца».

«Мое будущее? Заканчивать не собираюсь. Но шутки шутками, посмотрим. Пока не знаю. Если будет здоровье и буду нужен какой-нибудь команде, заканчивать не собираюсь. Это самые важные факторы. Сейчас такое здоровье, что могу выйти ещё одну игру сыграть.

Атака на автобус? Кидали яйца, камни. Но мы не поняли эту акцию. Вроде все успокоилось, потому что появились новости о новом владельце клуба. Мы же не слепые не глухие, слышали об этом. Может, будет другой вектор. Понимаю болельщиков, что они против фарма, но не понял эту акцию», — сказал Кравченко.



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