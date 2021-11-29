Кравченко: Суркис был самым настойчивым, он сам звонил

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о том, как его приглашали в киевское «Динамо» и почему он выбрал этот вариант.

«Наверное, не очень меня ценили в «Ворскле», потому что у меня оставалось всего полгода контракта. Мне не предлагали новый. Потом, когда меня вызвали в сборную, появился интерес «Динамо», были российские клубы — «Локомотив», «Рубин»… И тогда они только начали. Но Суркис был самым настойчивым. Сразу со мной договорился. Он сам звонил. Я знал, что «Динамо» меня просматривало год-полтора», — рассказал Кравченко в программе «Пряма червона».

Кравченко перешел в «Динамо» из «Ворсклы» в 2009 году. За киевскую команду он провел 12 матчей и забил 2 мяча.

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