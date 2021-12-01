Кравченко: Селезнев должен помогать команде выигрывать, а он говорит только за рекорд

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о шансах форварда «Миная» Евгения Селезнева стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.



«Мне кажется, не побьет. Не так это легко. Опять же, сколько ему здоровье позволит, и как он нужен будет или не нужен.

Мне бы хотелось, чтобы он побил, потому что он этого сильно хочет.

Мне кажется, сильно много этих «рекорд, рекорд, рекорд». И доброжелателей всегда много в нашей жизни. Надо было изначально поскромнее, потише и тогда, может быть.

Чуть не понимаю Селезнева – ты играешь в команде, должен помогать ей выигрывать, а он говорит только за рекорд», - сказал Кравченко в интервью «Пряма Червона».

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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