Кравченко: Селезнев должен помогать команде выигрывать, а он говорит только за рекорд

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о шансах форварда «Миная» Евгения Селезнева стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
«Мне кажется, не побьет. Не так это легко. Опять же, сколько ему здоровье позволит, и как он нужен будет или не нужен.
Мне бы хотелось, чтобы он побил, потому что он этого сильно хочет.
Мне кажется, сильно много этих «рекорд, рекорд, рекорд». И доброжелателей всегда много в нашей жизни. Надо было изначально поскромнее, потише и тогда, может быть.
Чуть не понимаю Селезнева – ты играешь в команде, должен помогать ей выигрывать, а он говорит только за рекорд», - сказал Кравченко в интервью «Пряма Червона».
Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.