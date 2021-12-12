Кравченко: сам не помню, когда в последний раз забивал в УПЛ

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился впечатлениями от матча с «Металлистом 1925» (2:1) в рамках 18-го тура УПЛ. Опытный футболист забил победный гол в этом поединке.

«Не помню, когда в последний раз забивал в УПЛ. В прошлом году в «Днепре-1» не забивал, перед этим были скитания по Первой и Второй лигам. Наверное, ещё за «Волынь» в УПЛ забивал.

Мой гол? Случайно, наверное, получилось. Не хотел привезти контратаку на наши ворота, поэтому пробил. Мяч хорошо лег на ногу, залетел. Слава богу. Важная победа, потому что наши конкуренты тоже набрали очки. Если бы сегодня не выиграли, весной было бы сложнее бороться за выживание.



Такой конкретной установки на быстрые голы не было, но мы играли дома, поэтому была установка играть агрессивно. Всегда хочется забить быстрый гол.



Конечно боялись пропустить после того, как повели 2:0. Говорили об этом в раздевалке в перерыве. Наверное, молодость, опыта ещё не хватает. Я думаю, «Черноморец» — единственная команда в УПЛ, которая играет в открытый футбол. И у нас много моментов, и у соперников», — сказал Кравченко в интервью телеканалу «Футбол».

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