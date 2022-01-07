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Кравченко: с нетерпением жду встречи с Григорчуком

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
07.01.2022
20:03
Новость
Эксклюзивы
Кравченко: с нетерпением жду встречи с Григорчуком

8 января футболисты «Черноморца» начнут подготовку к весенней части сезона. Уже на следующий день команда улетит на тренировочный сбор в Турцию.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua полузащитник одесситов Сергей Кравченко рассказал о том, что продолжит выступления в одесском коллективе под руководством нового тренера.

«Прежде всего, необходимо уточнить, что раньше наши пути с новым главным тренером «Черноморца» Романом Григорчуком не пересекались. Поэтому интересно будет поработать под руководством этого специалиста, добившегося успеха в чемпионатах сразу нескольких стран.

Что мне известно о кадровых изменениях в «Черноморце»? Пока новости узнаю из Интернета. Конкретика появится после того, как команда соберется после отпуска. Для меня это новый вызов. Надеюсь, все сложится удачно», — сказал Кравченко.

«Черноморец» занимает 14-е место в УПЛ. В 19-м туре чемпионата команда Романа Григорчука 28 февраля примет «Мариуполь».

Ранее мы сообщали о том, что «Черноморец» до отъезда на первый зимний сбор в Турцию может усилиться футболистом, который хорошо знаком новому наставнику одесситов.

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