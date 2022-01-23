Кравченко: постараюсь успевать за быстрым футболом Григорчука

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко высказал мнение по поводу успешного контрольного матча с чемпионом Косова «Приштиной» (4:0).

«Хороший счет. Говорят, что на сборах результат не важен, но он все равно всегда важен. Приятнее выигрывать, восстановление идет лучше. Поэтому мы рады, что победили.

Какой футбол прививает команде новый тренер Роман Григорчук? Не буду раскрывать всех секретов. Работа ведется каждый день, на теоретических занятиях и на поле. Он прививает современный, агрессивный и быстрый футбол. Григорчук строит прессингующую команду. Буду стараться успевать за таким быстрым футболом», — сказал Кравченко в интервью телеканалу «Футбол».

«Моряки» ушли на зимние каникулы на 13-м месте в таблице УПЛ (зона переходных матчей за право остаться в элите), набрав 14 очков за 18 туров.

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