Кравченко: ни одна команда УПЛ не смогла бы протестировать «Динамо» перед «Баварией»

Один из старожилов украинской Премьер-лиги, полузащитник одесского «Черноморца» Сергей Кравченко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о недавнем поединке его команды с киевским «Динамо», а также о предстоящем матче Лиги чемпионов между динамовцами и немецким клубом.

«Счет матча говорит сам за себя. Он неприличный и вместе с тем болезненный. Не хотелось бы проигрывать с таким счетом. Разумеется, нам неприятно, но ничего не поделаешь. Ясно, что нынешнее «Динамо» на голову сильнее «Черноморца». И я не думаю, что от ситуации, связанной с тем, разрешили бы арендованным у столичного клуба футболистам играть против «Динамо» или не разрешили, что-либо изменилось бы. То же самое касается и отсутствовавших ввиду травм игроков. Какой бы состав у нас не был, ничего особо не поменялось бы. Взять очки в игре с «Динамо», которое является хорошей командой, реально сложно. Она сильнее «Черноморца» и физически, и технически. Во всем.

Думаю, в УПЛ ныне ни одна команда не смогла бы протестировать «Динамо» должным образом и подготовить к игре с «Баварией». Даже «Шахтер». Если мы говорим о «Баварии», то на сегодняшний день она входит в тройку лучших команд мира. А может и современности. Наряду с английскими «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Эти команды я назвал бы футбольными монстрами, настоящими машинами. Машинами по прессингу, по интенсивности. Каждая из них обладает высококлассными футболистами, имена которых ныне во всем мире на слуху».

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Бавария» состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 19:45.

Ранее своим мнением о предстоящем матче в Киеве между «Динамо» и «Баварией» поделился Йожеф Сабо.

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