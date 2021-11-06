Кравченко: «Черноморец» в приподнятом настроении после ничьей с «Ворсклой»

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко дал комментарий накануне матча с «Рухом». Игра состоится сегодня, начало — 19:30. Номинальным хозяином поля является одесситы, но матч пройдет на стадионе «Арена Львов».

«Времени для того, чтобы восстановиться, было предостаточно, так что это не проблема. В прошлом туре мы на выезде сыграли вничью с командой, которая претендует на еврокубки. Уверен, что это отличный результат. Поэтому команда сейчас в приподнятом настроении. Но то, как мы готовы к матчу с Рухом, покажет игра», — сказал Кравченко в интервью телеканалу «Футбол».

В нынешнем сезоне 38-летний футболист сыграл в УПЛ восемь матчей, преимущественно выходя на замену и набрав 382 минуты игрового времени.

Ранее стало известно о том, что планирует делать сборная Украины после товарищеского матча с Болгарией (11 ноябяр) в Одессе.

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Источник: Малдера не будет работать в тренерском штабе Шевченко в «Дженоа»

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