Красюк высказался о потенциальном бое Усика с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), высказался о следующем поединке украинского боксера.



По словам Красюка, сейчас команда ведет переговоры с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они есть еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов по этому поводу. Поэтому никакой конкретики дать не могу. Но, да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются.

У нас есть обязательства перед командой Энтони Джошуа по поводу реванша, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing.

Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри. Если мы не сможем достичь компромисса по этому поводу, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони», - цитирует Красюка Tribuna.com.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.