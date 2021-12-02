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Красников: у «Металлиста» есть большое желание выиграть Кубок Украины

Павел Соловей
Павел Соловей
02.12.2021
11:56
Новость
Футбол

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о задачах команды на вторую часть сезона. Также функционер поделился мнением, кого хочет видеть соперником «Металлиста» в 1/4 финала Кубка Украины.

«Самое важное – это выйти в Премьер-лигу. Это задача номер один, которую поставил президент, и все будем делать для этого.

Кубок тоже никто не списывает – чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам.

Хотелось бы, конечно, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины «Динамо» или серебряный призер «Шахтер». Вот эти две команды хотелось бы, но жребий... Будем надеяться. Задача выиграть Кубок не стоит, но желание большое есть», – сказал Красников в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне Первой лиги «Металлист» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

Ранее наш сайт сообщал, когда пройдет жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины.

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