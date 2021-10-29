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Красников прокомментировал победу «Металлиста» в матче Кубка Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
29.10.2021
13:50
Новость
Футбол

Вице-президент Металлиста Евгений Красников прокомментировал победу над Колосом в 1/8 Кубка Украины.

«В первом тайме мы переигрывали соперника. Во втором тайме мы отдали инициативу. Слава Богу, что для нас так все закончилось.

Президент не раз объявлял, что сделает боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры, и подняться к уровню не ниже «Металлиста» образца 2005-2013», — сказал Красников в интервью «Футбол NEWS».

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.

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