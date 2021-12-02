Красников – о трансферных планах «Металлиста»: если сейчас кого-то будем брать, то уже под УПЛ

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о работе на трансферном рынке этой зимой. Функционер отметил, что клуб обязательно будет делать приобретения с прицелом на УПЛ.

«Если сейчас кого-то будем брать, то уже под УПЛ. И если это легионер, то как раз время на адаптацию будет. Но мы планируем и украинских игроков брать, это важно.

Стоит ждать появления новых лиц зимой. Посмотрим, усилят ли они команду», — сказал Красников в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне Первой лиги «Металлист» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

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