Красников назвал причины, почему Кочергина не будет в «Металлисте»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Зари» Владислав Кочергин может оказаться в харьковском клубе.

«Нет, это неправда. Я разговаривал с его агентом. Поговорили и всё — он пошел своей дорогой, а мы своей. Владислав — хороший футболист, но у нас на этой позиции есть свои игроки. Я сказал, что мы не заинтересованы, потому что на этой позиции у нас есть Демченко, Танковский.

Дело даже не в деньгах. У нас на это место есть футболисты, которые нас полностью устраивают. У них было много вариантов, рассматривали и нас. Мы повстречались, поговорили и разошлись. Насколько я знаю, он хочет поехать на Запад. Мы идем вперед, развиваемся, будем брать молодых футболистов», — цитирует Красникова ресурс Tribuna.

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