«Краматорск» определится с новичками до отъезда на сбор в Турцию

«Краматорск» возвращаются из отпуска 15 января и два первых этапа подготовки проведет дома.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua заключительный сбор запланирован в Турции, где подопечные Алексея Городова проведут пять спаррингов. Еще до отъезда за рубеж «Краматорск» определится с новичками, их будет не больше пяти.

По имеющейся информации, больше не будут выступать за «Краматорск» Алексей Геловани, Александр Медведев, Артем Козлов, Денис Пидручный, Евгений Трояновский, с которыми расторгнуты контракты по обоюдному согласию, а арендованные Валерий Блажко и Денис Ндукве возвращаются в «Металлист 1925», которому и принадлежат.

Напомним, что пока «Краматорск» занимает 12 место в Первой лиге, набрав 22 очка.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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