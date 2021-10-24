«Краматорск» обыграл «Ниву», добыв вторую победу подряд

Сыграны два матча 15-го тура Первой лиги. «Краматорск» на своем поле принимал тернопольскую «Ниву». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

«Краматорск» добыл вторую победу подряд. Команда Алексея Городова набрала 18 очков и поднялась на девятое место.

В другом матче тура «Олимпик» на выезде победил «Ужгород» - 3:1. Донецкая команда занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

Первая лига

15 тур

«Краматорск» - «Нива» - 2:0

Голы: Зубков, 47 (1:0). Даудов, 83 (2:0).

«Ужгород» - «Олимпик» - 1:3

Голы: Билый, 13 (0:1). Ряшко, 19 (1:1). Новиков, 79 (1:2). Яловенко, 81 (1:3).

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