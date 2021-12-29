«Краматорск» на выезде обыграл «Альтаир»

В матче регулярного чемпионата Суперлиги «Альтаир» на своей площадке проиграл «Краматорску» со счетом 1:4. Хозяева потерпели седьмое поражение подряд.
Гости забросили первыми – на старте матча отличился Середницкий. В начале третьего периода Столяренко увеличил преимущество краматорчан до двух шайб. Через несколько минут Крыкля вернул интригу.
Под занавес встречи игроки «Краматорска» еще два раза пробили Дьяченко, установив итоговый счет матча – 4:1.
Суперлига
«Альтаир» – «Краматорск» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.