«Краматорск» на выезде обыграл «Альтаир»

В матче регулярного чемпионата Суперлиги «Альтаир» на своей площадке проиграл «Краматорску» со счетом 1:4. Хозяева потерпели седьмое поражение подряд.

Гости забросили первыми – на старте матча отличился Середницкий. В начале третьего периода Столяренко увеличил преимущество краматорчан до двух шайб. Через несколько минут Крыкля вернул интригу.

Под занавес встречи игроки «Краматорска» еще два раза пробили Дьяченко, установив итоговый счет матча – 4:1.

Суперлига

«Альтаир» – «Краматорск» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

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