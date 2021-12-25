Козловский: я бы придержал Кухаревича еще на два года, но он рвался за границу

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о политике львовского клуба касательно молодых игроков.



«Я бы придержал Кухаревича еще на два года, но он сильно рвался за границу – я не имел морального права его держать. Думаю, сейчас и Николай, и многие футболисты видят, что это было рановато. Он не готов еще.

Важно продавать футболиста в 22-23 года – он готов, сформирован. Но есть разные случаи.

Я бы не хотел говорить о конкретных предложениях, но поверьте – у меня лежат предложения по более 1 миллиону евро на некоторых футболистов. Но теперь мы будем подходить со здравым смыслом и холодной головой – будем делать все профессионально.

Это месседж для футбольных клубов – дешевого трансфермаркета для футбольных клубов в «Рухе» не будет. Это и для украинских клубов, которые думают, что за 3 рубля могут выкупить какого-то игрока. Так не будет.

Мы будем воспитывать футболистов и очень дорого продавать в клубы, которые готовы за них платить. Игрок, которого мы воспитали, будет совсем на другом уровне и будет получать совсем другую зарплату», – сказал Козловский.

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