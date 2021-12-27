Козловский назвал «Рух» лучшим клубом Украины по работе с болельщиками

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о том, как клуб работает с болельщиками. Напомним, что в городе также базируются «Карпаты» и ФК «Львов».

«Мы развиваемся как европейский цивилизованный клуб. Если кто-то хочет иметь искусственных ультрас, которые будут приходить, бить, кричать, палить — это не наш путь. Мы строим европейский клуб, где должна приходить семья — отец, мать, дети, внуки — на футбол в комфортных условиях и болеть так, как будет приносить удовольствие.

Это английский вариант, в Германии много клубов есть. Если появятся ультрас, хулиганы, но будут действовать в рамках здравого смысла — ну, это здорово.

И упрекать нас, что мы не работаем с фанами? Да мы, наверное, лучше всех в Украине работаем с болельщиками. Думаю, в Украине лучше нас с болельщиками точно никто не работает. Учитывая, что у нас есть «Карпаты» и «Львов» в одном городе», — сказал Козловский в интервью клубному телеканалу «Руха».

Ранее Козловский высказался о трансфере Николая Кухаревича в французский «Труа».

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