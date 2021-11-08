Козлова проиграла на старте турнира в Австрии

08.11.2021
17:36
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№145 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, уступила китаянке Ван Сиюй (№106 WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.
Линц. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Ван Сиюй (Китай) – 6:2, 2:6, 3:6
В следующем раунде китаянка сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№20 WTA).
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