Козлова проиграла на старте турнира в Австрии

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№145 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, уступила китаянке Ван Сиюй (№106 WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.

Линц. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Ван Сиюй (Китай) – 6:2, 2:6, 3:6

В следующем раунде китаянка сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№20 WTA).

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